Ragazzo dislessico insultato da Salvini: “Per le minacce ricevute non lavoro più” (Di sabato 18 gennaio 2020) Sergio, il Ragazzo dislessico insultato da Matteo Salvini, ha pubblicato un video in cui denuncia l’episodio: “Per le minacce ricevute non lavoro più”. In compagnia del collega e amico Mattia Santori, il fondatore del movimento, Sergio ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto. Poi ha concluso: “Ci vediamo in piazza”. Il video è apparso sui social di Santori e sta facendo il giro del web. Ragazzo insultato da Salvini, la denuncia Da Facebook, Mattia Santori esclama con ironia in un video: “Ci va di sorridere di fronte all’ennesimo caso su cui ci sarebbe da piangere”. Il riferimento è chiaramente all’episodio di Sergio, il Ragazzo dislessico insultato da Matteo Salvini. “Sergio – prosegue Santori – oltre a parlare davanti alla piazze, ha anche un lavoro che rischia di perdere o che probabilmente ha già ... Leggi la notizia su notizie

lauraboldrini : Mettere alla gogna sui social un ragazzo dislessico è ignobile Una cosa che solo uno spaccone da quattro soldi co… - eziomauro : Salvini ridicolizza un ragazzo dislessico sul palco delle Sardine: 'E' cyberbullismo, ora basta' - fattoquotidiano : Sardine, Salvini pubblica video e deride ragazzo dislessico: “Guardate come sono impacciati”. La replica: “Cyberbul… -