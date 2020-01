“Ops… Buongiorno!”. Finalmente l’attore esce allo scoperto con lei: è la prima foto di coppia (Di sabato 18 gennaio 2020) Nello scorso mese di settembre emozionarono tutti, quando sfilarono sul red carpet della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, debuttando come coppia. Stiamo parlando di Eleonora Pedron e del fidanzato Fabio Troiano, che nell’occasione si scambiarono anche un bacio romantico. Già nelle scorse settimane il settimanale ‘Chi’ del direttore Alfonso Signorini li aveva beccati pubblicando le prime foto in compagnia. La riservatezza l’ha fatta però da padrona fino a questo momento, infatti sui rispettivi profili social non hanno mai postato immagini insieme. Fino ad oggi, sabato 18 gennaio, quando Finalmente hanno voluto immortalarsi pubblicamente per la prima volta in assoluto. A proposito dell’amore, la donna aveva rivelato in passato alla trasmissione ‘I Lunatici’ di Rai Radio 2 di non voler fare dei programmi specifici per l’anno in corso. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

TW_SilverSurfer : @Val3ntjn4 Ops ... buongiorno a te - ErMarchese72 : RT @123Ciliegia: Ed è mercoledì!! Ops...Buongiorno?? - 123Ciliegia : Ed è mercoledì!! Ops...Buongiorno?? -