Luigi Napolitano: l’amico di Di Maio candidato con il M5S a Napoli (Di sabato 18 gennaio 2020) Sorpresa sorpresa! Le parlamentarie del MoVimento 5 Stelle per decidere chi debba correre alle elezioni suppletive in Senato dopo la morte di Franco Ortolani sono state vinte da Luigi Napolitano. E, tu guarda il caso, è scoppiato di nuovo il caso nel M5S a Napoli. Racconta Il Mattino: A risultare eletto è stato Luigi Napolitano, investito ancora una volta dal vortice delle polemiche. Vicino al capo politico M5s, Luigi Di Maio, l’ingegnere napoletano era già stato candidato alle parlamentarie alle scorse elezioni europee: aveva perso ottenendo 622 voti finendo dietro di ben 300 voti all’esponente casertano Aniello Nazaria. In quell’occasione però – con una decisione calata dall’alto – fu escluso Nazaria e candidato Napolitano, che comunque non risultò eletto dalle urne. Si scatenò un putiferio, con Nazaria che impugnò la votazione. Stavolta invece Napolitano ce l’ha fatta a passare il ... Leggi la notizia su nextquotidiano

