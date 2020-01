Salvini vince comunque. Pure quando perde cade sempre in piedi. I cliché della narrazione del Capitano. Se prevale è l’eroe, se perde è la vittima (Di sabato 18 gennaio 2020) Matteo Salvini non accetta le sconfitte, non sono contemplate nella sua narrazione. E quando perde la sua strategia comunicativa è sempre e solo una: screditare l’avversario. Che in questo caso non è un avversario politico ma un organo dello Stato, la Corte Costituzionale, che ha definito inammissibile e il quesito referendario proposto dalla Lega, ritenuto “eccessivamente manipolativo”. In sostanza i giudici hanno detto no al referendum per trasformare in un maggioritario puro l’attuale sistema – il Rosatellum che prevede anche un a quota proporzionale nella ripartizione dei seggi – perché avrebbe lasciato la legge elettorale “amputata” delle parti abrogate senza la dotazione di una norma immediatamente applicabile: è compito del Parlamento semmai modificarla tenendo conto dell’esigenza di ridisegnare i collegi elettorali uninominali. I promotori del referendum ritenevano ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

