Bagnoli, de Magistris: Lunedì 20 via alla bonifica con la rimozione dell’eternit (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lunedì si entra nel vivo con le ruspe a Bagnoli per la bonifica dell’eternit”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto questa mattina a Radio Crc, parlando di quanto avverrà Lunedì 20 gennaio a Bagnoli, con la presentazione del progetto #RilancioBagnoli per la bonifica e la rigenerazione urbana dell’area ex Italsider, alla presenza dl ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, del commissario straordinario di Governo Francesco Floro Flores e dell’ad di Invitalia Domenico Arcuri, insieme alle istituzioni locali. “Non si tratterà più quindi solo di un po’ di movimento terra – ha spiegato de Magistris – ma si passerà a togliere l’eternit. Con l’abbattimento della prima Vela di Scampia, sono due figure plastiche che fanno capire il livello raggiunto dalle battaglie fatte in questi anni. Sono due cose belle ... Leggi la notizia su ildenaro

Bagnoli Magistris Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bagnoli Magistris