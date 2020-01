Graded entra nella rete internazionale per le rinnovabili: è l’unica azienda del Sud (Di giovedì 16 gennaio 2020) Accelerare la transizione energetica verso fonti più pulite e sostenibili promuovendo una più ampia e rapida diffusione delle tecnologie rinnovabili: Graded, azienda napoletana attiva da oltre 60 anni nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti ad alta efficienza sia per il settore pubblico che per quello privato, entra a far parte dell’ “IRENA Coalition for action”, rete internazionale creata nel 2014 dall’Agenzia per le energie rinnovabili assieme a 35 operatori del settore di tutto il mondo. Un organismo che conta attualmente 96 componenti tra aziende, associazioni industriali, Università statali, istituti di ricerca, enti no profit, think tank e organismi intergovernativi provenienti da ogni parte del globo. Graded è l’unica azienda meridionale del network di cui fanno parte, per l’Italia, colossi del calibro di Enel Green Power e Falck Renewables, oltre alla ... Leggi la notizia su ildenaro

Graded entra Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Graded entra