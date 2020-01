Shameless, la prossima stagione sarà l’ultima (Di martedì 14 gennaio 2020) L’undicesima stagione di Shameless sarà anche l’ultima. Ad annunciarlo il presidente di Showtime, Gary Levine. Per il network americano si tratta della serie tv più longeva di sempre. Shameless, la serie finirà con l’undicesima stagione “I personaggi di Shameless sono riusciti a strappare lacrime e sorrisi dei nostri spettatori più di quanto abbiano fatto quelli … L'articolo Shameless, la prossima stagione sarà l’ultima proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

