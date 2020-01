Infarto, così un batterio dell’intestino potrebbe “scatenarlo” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il sangue che non arriva al cuore. Un dolore forte, che parte dal petto e si allarga fino alla gola, alle spalle e alle braccia. La chiamata dei soccorsi. L’arrivo al Pronto soccorso e il trattamento, tanto più efficace quanto più rapido è. L’Infarto, legato all’ischemia del cuore, si può raccontare così. Ma quello che avviene nel corpo e porta all’occlusione di una o più arterie coronariche, quelle che portano il sangue al cuore, è ancora molto complesso da spiegare. E forse anche il microbiota, ovvero i batteri che vivono nel nostro corpo, potrebbe avere un ruolo come “complice” nei fenomeni che scatenano l’attacco cardiaco. Lo dice una ricerca italiana che mette sotto accusa un batterio, l’Escherichia coli, che è stato identificato non solo nel sangue circolante delle persone colpite da Infarto ma anche nella stessa arteria che si chiude determinando il quadro. Cosa dice lo studio La ... Leggi la notizia su dilei

posthorn21 : @Bbaldu @fdragoni @SoniaLaVera @GonnelliLuca Che problema c'è, se hai un infarto fatti un'ora di ambulanza, così ti… - valeria_cotton_ : Grazie a #theultimatedodo per aver ripreso Hoseok che si china a vedere le nostre bandiere e grazie al mio self con… - Taeisjiminbaby : No ma davvero raga io spero che quando i bts si sposeranno o diventeranno padri ci avvertiranno prima, cioè almeno… -