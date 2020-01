Grande Fratello Vip: Salvo Veneziano Squalificato! (Di martedì 14 gennaio 2020) Un comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip ha dichiarato l’eliminazione ufficiale di Salvo Veneziano dopo le frase sessiste rivolte nei confronti di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Ecco tutti i dettagli sull’eliminazione di Salvo Veneziano dal reality Gf Vip! Un comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip ha ufficialmente concluso l’avventura di Salvo Veneziano nel reality. Il pizzaiolo siciliano è stato espulso, come si evince dal comunicato, per “alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma”. Il comunicato è stato riferito in diretta al concorrente. E gli è stato ricordato come partecipare al Grande Fratello Vip comporti delle responsabilità nei confronti del pubblico e degli inquilini della casa. Il suo comportamento non corretto ha quindi decretato l’espulsione immediata dal gioco. Il comunicato del GF ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… -