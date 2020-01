GF Vip, la prima doccia sexy nella Casa è di Adriana Volpe. 46 anni e un fisico da urlo (Di sabato 11 gennaio 2020) Una delle protagoniste del ‘Grande Fratello Vip’ è indubbiamente la conduttrice televisiva e showgirl Adriana Volpe. La quale si è messa subito in evidenza non tanto per gli aspetti caratteriali, ma per il suo fisico da urlo. Dopo aver attraversato momenti bui alla Rai, ricorderete infatti i litigi con Giancarlo Magalli a ‘I Fatti Vostri’, ora si è rimessa in gioco prendendo parte al reality show condotto da Alfonso Signorini. Nei primi giorni della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia ha già dato vita a momenti di coccole e di flirt. Partecipando al gioco ‘obbligo o verità’, la 46enne ha baciato l’artista Pago. Certo, si è trattato di una costrizione legata al gioco, ma già questo ha innescato le prime voci su una presunta storia d’amore futura. Bisogna comunque dire per onor del vero che Adriana è sposata felicemente con ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

micene_return : @ahoy_boy98 @MasterAb88 Si, considerando che il tc non è stato altissimo nemmeno per il gf vip, il cantante agli un… - attuale : BOOM! LA PRIMA PUNTATA DE “IL CANTANTE MASCHERATO” DI RAIUNO (20,85%), CONDOTTA DA MILLY CARLUCCI, HA BATTUTO IL “G… - _DAGOSPIA_ : LA PRIMA PUNTATA DE 'IL CANTANTE MASCHERATO' DI RAIUNO (20,85%) HA STRACCIATO IL GIF VIP (16,76)… -