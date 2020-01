Carlotta Cocina: chi è, età, La Pupa e il Secchione, Instagram (Di giovedì 9 gennaio 2020) Bella, bionda e solare, Carlotta Cocina è una delle Pupe che sembra riservare più sorprese per l’edizione 2020 de La Pupa e il Secchione. Ciò che la distingue è sicuramente il suo temperamento: non è la classica Pupa svampita, e lo ha dimostrato già dall’inizio. In coppia con il Secchione Giovanni Tobia De Benedetti, Carlotta ha subito instaurato con la sua controparte intellettuale un bel feeling, che ha difeso dagli attacchi di un’altra Pupa, Stella Manente. Di sicuro, insomma, con la Cocina se ne vedranno delle belle. Chi è e quanti anni ha Carlotta Cocina? Classe 1996, Carlotta Cocina ha 24 anni ed è una ragazza molto ambiziosa. Si ispira un po’ a Barbie e un po’ a Marylin Monroe, ma conserva un carattere forte e determinato. Non si ferma mai a lungo in un solo posto: pur essendo nata a Roma, gira il mondo continuamente. Si definisce una tireless ... Leggi la notizia su cronacasocial

