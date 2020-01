LIVE Brescia-Patrasso 17-18, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: accorcia la Leonessa, che a metà secondo quarto è a -1 (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Primo time-out per il coach greco Makis Giatras. 19-18 Cain allontana Ellis e segna, Promitheas ha già esaurito il bonus. 17-18 1/2 Laquintana, Sacchetti guadagna un extra-possesso. Secondo fallo di Robinson per Laquintana, liberi per l’8 della Germani. 16-18 Tripla di Agravanis, primi punti dei greci nel secondo quarto. Si ribaltano i ruoli con Patrasso che ora non segna più, 1-2 i falli fino a qui. Fallo di Robinson su Laquintana in entrata, 4′ trascorsi nel periodo. 16-15 Vitali vede l’ingresso di Cain che chiude il gioco a due, per la prima volta nella gara Brescia mette la testa avanti. 14-15 ABASSSS, correzione a canestro, 7-0 di parziale per la Leonessa. 12-15 ABASS, il numero 5 fa tutto da solo, arresto e tiro vincente. Brian Sacchetti si prende il tiro da tre, per Brescia ora è 0/7 dall’arco eccetto ... Leggi la notizia su oasport

