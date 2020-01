Bayern Monaco, Kahn: «Da dirigente farò il bravo…» – VIDEO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Kahn è ufficialmente un nuovo membro del consiglio di amministrazione del Bayer Monaco e promette: «farò il bravo» – VIDEO Grande ritorno in società per il Bayern Monaco. Lo storico ex Oliver Kahn è ufficialmente un nuovo membro del consiglio di amministrazione. L’ex numero uno dei bavaresi e della nazionale tedesca affiancherà Rummenigge nel ruolo di CEO e promette: «Da dirigente farò il bravo…». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

