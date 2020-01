Durazzano, inizio di anno col botto: travolto il San Leucio del Sannio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Leucio del Sannio (Bn) – Durazzano scatenato. Il 2020 comincia alla grande e con un risultato rotondo, ottenuto sul temuto campo del San Leucio del Sannio, compagine di alta classifica. La formazione guidata da Pietrantonio Abbatiello, aggiunge altri 3 punti e continua la sua scalata alle posizioni nobili della graduatoria, posizionandosi in quinta posizione, in zona play off. La dirigenza durazzanese, capeggiata da Domenico Buffolino, con le operazioni di calciomercato del mercato invernale è stata chiara, lanciando un chiaro messaggio alle avversarie del girone B di Seconda Categoria. MANITA DURAZZANESE – In 10’ gli ospiti stordiscono il San Leucio. Al 6’ Angelo Piscitelli sblocca il punteggio: punizione di Iaderosa, tentativo di testa di Bernardo, respinta da Sasso, sulla ribattuta Angelo Piscitelli insacca con freddezza. Passano solo 3 ... Leggi la notizia su anteprima24

