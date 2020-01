Ciclocross, Mathieu van der Poel è di un altro pianeta! Incredibile giro veloce a Brussels (Di lunedì 6 gennaio 2020) Che Mathieu van der Poel sia un fenomeno non lo scopriamo certo oggi. Tuttavia, l’asso neerlandese campione di tre delle quattro discipline principali del pedale (strada, Ciclocross e mountain bike) non smette proprio mai di stupire. Ieri, infatti, nel Brussels Universities Cyclocross, settima tappa del DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020, si è esibito in una prestazione a dir poco mostruosa ed è stato autore di un giro veloce del tracciato che nei prossimi anni solo lui, verosimilmente, potrà pensare di battere. Il campione del Mondo di specialità ha percorso la quarta delle sette tornate in appena 7’28“. Il secondo miglior giro della gara, sempre fatto registrare da lui, è di ben 5″ più alto. La sua prova di forza, oltretutto, è resa ancor più evidente dal fatto che nessuno dei suoi rivali, incluso quell’Eli Iserbyt che ha ormai la classifica generale ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Ciclocross, Mathieu van der Poel è di un altro pianeta! Incredibile giro veloce a Brussels - Duck170 : RT @Cyclingtimenews: #ciclocross #DVVTrofee È doppietta #alpecinfenix a #Brussels: vittoria di Mathieu Van der Poel tra gli uomini e Ceylin… - gasparioma_omar : RT @SpazioCiclismo: DVV Trofee, Mathieu van der Poel: “Non posso che essere soddisfatto” -