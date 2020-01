Mef: i tre quarti delle famiglie italiane risiedono in una casa di loro proprietà (Di domenica 5 gennaio 2020) Nel 2016, secondo la media dei dati emersi dalla rilevazione, la superficie media di un'abitazione risultava all'epoca pari a 117 metri quadri Leggi la notizia su firenzepost

infoiteconomia : Mef, tre italiani su quattro vive in una casa di proprietà - infoiteconomia : Mef, tre famiglie su quattro vivono in casa di proprietà -rpt- - FirenzePost : Mef: i tre quarti delle famiglie italiane risiedono in una casa di loro proprietà -