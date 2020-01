Udine, è morto l'ultimo testimone oculare degli orrori delle foibe (Di domenica 5 gennaio 2020) Elena Barlozzari Si è spento nella sua abitazione di Latisana, in provincia di Udine, Giuseppe Comand, l’ultimo testimone delle esumazioni dei nostri connazionali gettati nelle foibe dai partigiani Si è spento nella sua abitazione di Latisana, in provincia di Udine, Giuseppe Comand. Una specie di istituzione per il mondo degli esuli e per la storia di Italia, di cui ha contribuito a svelare le pagine più oscure. Comand, classe 1920, era l’ultimo testimone delle esumazioni dei nostri connazionali infoibati durante la prima ondata di persecuzioni in Istria. Aveva poco più di vent'anni quando, nel 1943, venne scelto per calarsi nell'abisso. La sua unità, disarmata dai tedeschi dopo l'8 settembre, era stata aggregata alla squadra dei vigili del fuoco di Pola. È stato allora che il giovane soldato ha sentito parlare per la prima volta di foibe. Senza immaginare quali orrori ... Leggi la notizia su ilgiornale

