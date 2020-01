Giulia De Lellis derubata a Capodanno: "Sono rimasta in mutande, nel vero senso della parola..." (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempi duri per le social influencer, alle prese con le sgradite visite dei ladri, sperando che episodi di questo tipo non abbiano più un seguito.Dopo Taylor Mega, infatti, anche le festività natalizie di Giulia De Lellis Sono state rovinate dai ladri che, in quest'occasione, hanno messo a segno un colpo "pesante".Giulia De Lellis derubata a Capodanno: "Sono rimasta in mutande, nel vero senso della parola..." 02 gennaio 2020 18:55. Leggi la notizia su blogo

LaskaJuventus : Giulia De Lellis che, per offendere il ladro che le ha svaligiato casa, lo definisce “depresso”, come se ciò dovess… - Ri_Ghetto : Ma aiuto -