Giacomo Termine: il sindaco di Monterotondo licenziato dal primo cittadino di Piombino (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo, è stato licenziato dal Comune di Piombino (Livorno), dov’era dipendente in prova come impiegato istruttore direttivo amministrativo, perché troppo assente dovendo seguire gli impegni istituzionali nell’altro municipio. Un licenziamento che ha scatenato polemiche, anche perché Termine, primo cittadino del piccolo comune del Grossetano dal 2014, è un esponente del Pd, mentre il Comune di Piombino è amministrato da una giunta di centrodestra guidata dal sindaco Francesco Ferrari di Fratelli d’Italia. Giacomo Termine: il sindaco di Monterotondo licenziato dal primo cittadino di Piombino La decisione di licenziare il sindaco di Monterotondo, sarebbe legata ai permessi presi da Termine per poter svolgere il suo ruolo istituzionale: non è andato in aspettativa perché l’indennità di carica prevista a Monterotondo, comune di un ... Leggi la notizia su nextquotidiano

