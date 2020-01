"La donna va pienamente associata ai processi decisionali", ha detto il Papa (Di mercoledì 1 gennaio 2020) "Se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, ci stia a cuore la dignità di ogni donna. Dalla donna è nato il Principe della pace. La donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai processi decisionali. Perché quando le donne possono trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova più unito e più in pace. Perciò, una conquista per la donna è una conquista per l'umanità intera". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia per la solennità di Maria Santissima. Leggi la notizia su agi

