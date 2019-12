La console Avery visita le Academy di Apple, Cisco e Deloitte (Di martedì 31 dicembre 2019) Un mese fa circa è tornato l’appuntamento con la Settimana Globale dell’Imprenditorialità! Giunta alla dodicesima edizione, la Global Entrepreneurship Week (GEW) celebra l’innovazione e lo spirito d’impresa con l’obiettivo di mettere in rete imprenditori e startupper da un lato, e investitori dall’altro. In occasione della GEW, la console Generale Mary Avery ha visitato le accademie Apple, Deloitte e Cisco presso l’Università Federico II di Napoli. La console ha parlato con gli studenti della DIGITA Academy di Deloitte dell’importanza dell’imprenditorialità sia per l’economia statunitense sia per quella italiana, e di come essa rispecchi i nostri valori condivisi. Ha poi incontrato alcuni ex diplomati della Apple iOS Developer Academy che stanno continuando a sviluppare app e attività all’interno del programma “Pier” di Apple: due team di questi ragazzi hanno presentato i loro progetti ... Leggi la notizia su ildenaro

