Amazon Prime Video, le uscite di gennaio 2020: Star Trek Picard, Treadstone e The Mentalist (Di martedì 31 dicembre 2019) Amazon Prime Video: le uscite di gennaio 2020. Tra i film e serie tv in arrivo: Arrow 5, Treadstone e Star Trek: Picard I fan di Star Trek di tutto il mondo sono in fibrillazione, il 23 gennaio su CBS All Access negli USA e dal 24 su Amazon Prime Video in tutto il mondo arriva Star Trek: Picard con il ritorno di Sir Patrick Stewart nei panni del capitano interpretato in The Next Generation. Il gennaio di Amazon Prime Video vedrà anche l’inserimento in catalogo delle 7 stagioni di The Mentalist, della quinta di Arrow e di Treadstone serie tv Universal, già interamente andata in onda negli USA su USA Network. Treadstone e Picard gli accordi di Amazon Le novità del mese di gennaio di Amazon sono frutto di accordi mondiali e non di produzioni originali. Il 10 arriva la prima stagione di Treadstone, rilasciata in 200 paesi USA esclusi, con al centro le origini dell’operazione ... Leggi la notizia su dituttounpop

