Addobbi natalizi esagerati

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 29 dicembre 2019) Natale per molti è quel periodo dell’anno in cui si illumina e si decora ogni angolo della casa. Si sente lo spiritoo e si cerca di trasmettere amore e aiutare i più vulnerabili. Per un uomo di Bridgwater la decorazionea è una priorità per poter celebrare queste vacanze con stile e allegria, è così tanto il suo entusiasmo nel decorare, che spesso è stato giudicato esagerato. La casa si trova a Bridgwater, nel Somerset. Billy Morgan è un padre che è stato pesantemente criticato dal suo vicino, che gli ha detto che le sue decorazionie erano brutte. Morgan ha ricevuto una nota dal suo vicino, il quale ha cambiato il testo del suo classico cantoo per offendere le sue decorazioni. «Decorare le sale con rami di cattivo gusto fa la la la la la la. È la stagione per essere spazzatura». Morgan sempre entusiasta non ha lasciato che il suo vicino ...

massimino___ : @blusewillis Senza addobbi natalizi ....me fatt - banfimilano : RT @amsa_spa: Per gli addobbi natalizi le case sono piene di luci colorate, ma se poi si fulminano sai dove buttarle? Presso i supermercati… - ADM_assdemxmi : RT @amsa_spa: Per gli addobbi natalizi le case sono piene di luci colorate, ma se poi si fulminano sai dove buttarle? Presso i supermercati… -