Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019), attrice che sembrava aver spuntato un posto in lista con la Lega e con Luciaalle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna, nonostante qualche sciocchezzuola come le citazioni in tribunale per non aver pagato il conto al resort di lusso, non ci sarà. Ma a quanto pare le sue ambizioni sono più alte, come racconta lei stessa oggi in un’intervista a Tommaso Rodano sul Fatto Quotidiano: Mi piacerebbe occuparmi di donne, politiche civili. Ah! Vuole un posto da assessore in Giunta! Potrebbe essere. Unsulle Pari opportunità. Ma anche nella Film Commission o nel Teatro. Pure Lucia (,ndr) sioccupava di questo, prima. E quindi vediamo, vediamo. Come è nato questo colpo di fulmine per? Mi piace la cultura e l’identità che vuole ridare a chi non ce l’ha più. Volevo dirle questo. Io sostengo la, credo in lei. La mia ...

repubblica : Serena Grandi si candida con Borgonzoni - Noovyis : (Serena Grandi è pronta per “un ruolo istituzionale” con Salvini e Borgonzoni) Playhitmusic -… - sayaddhina : RT @LelloForlini: #EmiliaRomagna Serena Grandi candidata con la Borgonzoni. Curriculum vitae perfetto: Indagata per 2017: Bancarotta fraudo… -