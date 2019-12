NBA 2019-2020 | Luka Doncic tornerà in campo giovedì contro San Antonio

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il rientro indiè ormai vicinissimo. Lo sloveno ha recuperato dalla distorsione alla caviglia e molto probabilmente sarà disponibile per il match dii SanSpurs. La stella dei Dallas Mavericks si era fatto male il 15 Dicembre nel match con i Miami Heat. Ad inizio partita durante una penetrazioneha messo il piede sopra quello di Kendrick Nunn, provocandosi una brutta distorsione alla caviglia. Immediatamente lo sloveno si è diretto verso gli spogliatoi, zoppicando vistosamente, non rientrando più in. Dallas è riuscita comunque a sopperire abbastanza bene all’assenza della propria stella. I Mavs hanno battuto Boston e Philadelphia, mentre hanno perso nel back to back con i Celtics e con i Toronto Raptors, dopo una pazzesca rimonta dei canadesi. Loading… Loading… CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL ...

