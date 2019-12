Tournée 4 Trampolini 2020 | programma | orari e tv Il calendario completo

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Uno degli appuntamenti più spettacolari ed affascinanti della stagione degli sport invernali è ormai alle porte: da sabato 28 dicembre a lunedì 6 gennaio si svolgerà la storicadei Quattro. Giunta alla 68^ edizione, lavedrà fronteggiarsi i migliori interpreti al mondo del salto con gli sci maschile in quattro località diverse distribuite equamente tra Germania (Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen) e Austria (Innsbruck e Bischofshofen) con una formula che alla fine premierà l’atleta più costante su otto salti complessivi di gara spalmati su dieci giorni. Ryoyu Kobayashi è il campione in carica ed è il favorito, ma attenzione al polacco Kamil Stoch, all’austriaco Stefan Kraft e al tedesco Karl Geiger. Tutte le gare dellasaranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport Player, mentre su OASport sarà ...

