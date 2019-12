Le lacrime di Chiara Ferragni su Instagram | l' influencer piange la morte di due fan

Chiara Ferragni in lacrime : “Ho subito due perdite pesanti” : Chiara Ferragni in lacrime Chiara Ferragni scoppia in lacrime su Instagram e spaventa tutti i fan. Il motivo sarebbe, secondo quanto raccontato da lei stessa in un post, la perdita di persone a lei care, che però non ha mai visto dal vivo. “Nelle ultime settimane ci sono state perdite che mi hanno fatto stare particolarmente male: si tratta di due diverse persone mai conosciute personalmente ma “soltanto” tramite Instagram e ...

Chiara Ferragni - Leone e il cane ‘traditore’ : il figlio di Fedez in lacrime per colpa di Matilde : Fedez ha pubblicato alcuni video nelle IG Stories che mostrano il figlio Leo mentre gioca. Il bambino sta usando un giocattolo del cane Matilde, che non sembra esserne contenta. I genitori provano a convincere il piccolo a restituirlo all’amico a quattro zampe ma lui non vuole saperne. Chiara Ferragni allora dà al cane un pupazzo di Leo ma il bambino non ci sta. Mamma e papà riescono a fare finalmente lo scambio ma la cagnolina rivuole il gioco ...

Chiara Ferragni - Fedez in lacrime : «Rischio la sclerosi multipla». La rivelazione dopo gli esami : Fedez si commuove in tv: «Rischio la sclerosi multipla». Il rapper milanese, marito di Chiara Ferragni, è stato ospite della prima puntata del programma di Peter Gomez, La...

Ruby - la testimone Chiara Danese in lacrime : «Violenze fisiche nella villa di Arcore. Poi - le minacce» : Caso ?Ruby ter, la testimone Chiara Danese piange in aula e conferma le accuse a Silvio Berlusconi. In quella serata «ad Arcore» nel 2010 «ho visto e subito...

Ruby Ter - Chiara Danese in lacrime : «Il bunga bunga mi ha rovinato la vita - prendo ancora dei farmaci» : Aveva 18 anni, Chiara Danese, quando prese parte ad una serata ad Arcore a casa di Silvio Berlusconi: una di quelle serate ribattezzate ‘bunga bunga’. Nove anni dopo, Chiara ne ha 27 ed è una delle testimoni chiave del caso Ruby: oggi era in aula per il processo e ha raccontato le sue difficoltà personali legate a quello che accadde all’epoca. In quella serata «ad Arcore» nel 2010 «ho visto e subito una violenza psicologica e ...