“Grey Wolf” l’elicottero Made in Italy scelto dalla US Air Force

(Di sabato 21 dicembre 2019) La US Airha annunciato il nome del suo nuovo elicottero per operazioni di sicurezza e trasporto VIP: l'MH-139A, basato sull'AW139 dell' italiana Leonardo elicotteri e denominato "Grey Wolf". Il nome è in linea con le esigenze dettate dalle diverse aree geografiche degli Stati Uniti.Il generale Timothy Ray, comandante del comando d'assalto globale dell'Aeronautica americana ha rivelato il nome dopo il volo inaugurale nei pressi della Eglin AirBase a Duke Field, in Florida! L'MH-139A "Grey wolf" che dal 2021 sostituirà l'UH-1N "Huey", rende omaggio al lupo grigio, una specie estremamente adattabile, nota per la sua potenza e la resistenza, che contribuiscono alla sua capacità di vagare per grandi distanze. Il programma vale circa 2,4 miliardi di dollari e comprende fino a 84 elicotteri, sistemi di addestramento ed equipaggiamento logistico."Questo straordinario ...

