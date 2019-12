Ravenna, marito strangola una mamma di due bambine durante un litigio (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tanta rabbia Ravenna, precisamente a Glorie Bagnacavallo, dove una donna di circa 31 anni, di nome Elisa Bravi, madre di due bambine di 3 e 6 anni, è morta tra le mani di suo marito. Riccardo Ponti, un conosciuto futuro vigile del fuoco, stava litigando con la donna, quando è stato sovrastato dalla rabbia e l’ha strangolata, togliendole la vita. Le forze dell’ordine hanno dato il via alle indagini ed accusato Riccardo di omicidio. Sul corpo di Elisa, è stato disposto l’esame autoptico, per confermare l’effettiva causa della morte della donna. Le due bambine, per il momento, sono state affidate ai servizi sociali e ai nonni. Non ci sono ulteriori notizie riguardo la vicenda, ma le indagini sono ancora in corso e nei prossimi giorni ci saranno nuovi aggiornamenti e verranno resi ...

