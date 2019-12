Spari in sede Fsb di Mosca,è terrorismo

Attacco nella seda dell'Fsb, i servizi segreti russi,in piazza della Lubyanka a. Tre persone hanno aperto il fuoco nella sala di ingresso del palazzo. Due killer sono stati uccisi dalle forze di sicurezza, mentre il terzo sarebbe fuggito. Durante la sparatoria, è rimasto ucciso un vigile in servizio all'entrata dell'edificio. L'Fsb ha classificato l'incidente come attacco terroristico. Non si esclude che sia stato pianificato in coincidenza con la conferenza di fine anno del presidente Putin.(Di giovedì 19 dicembre 2019)