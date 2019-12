Verona-Torino 3-3 | le pagelle di CalcioWeb | Ansaldi ne fa due | Amrabat ciccì coccò FOTO

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019), ledi– Bellissima partita al "Bentegodi". Alla fine è 3-3.avanti di 3 reti con la doppietta die il gol di Berenguer in mezzo, rimonta gialloblu in un quarto d'ora con il rigore di Pazzini e i gol di Verre e Stepinski, tutti entrati dalla panchina. Grande partita di, decisivo l'ingresso di Pazzini. In alto laGALLERY., lediHELLAS(3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 5.5, Kumbulla 6, Gunter 5; Faraoni 6,6.5 (63′ Pazzini 7.5), Veloso 6, Lazovic 5.5; Pessina 5, Zaccagni 5 (46′ Verre 7); Di Carmine 5.5 (46′ Stepinski 7).(3-5-2): Sirigu 6.5; Izzo 6, N'Koulou 6, Bremer 5.5; Ola Aina 6, Baselli 6 (86′ Meité sv), Rincon 6,8; Berenguer 7.5 (73′ Belotti 6), Verdi 7 (78′ Lukic 5.5); Zaza ...

