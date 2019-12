Cathy La Torre è la migliore avvocata pro bono del 2019

Leggi la notizia su vanityfair

Un premio enorme. Non poteva annunciare meglio Cathy La Torre, attivista per i diritti civili, cofondatrice della campagna Odiare Ti Costa, il riconoscimento ottenuto ai The Good Lobby Awards consegnati venerdì 13 dicembre a Bruxelles. Un primo premio nella categoria «professionisti pro» che è enorme proprio come l'impegno che da sempre La Torre dedica alla battaglia per i diritti civili delle persone gay, lesbiche, transgender. Centinaia di battaglie pro a sostegno di eguaglianza, parità di trattamento e contro il fenomeno dell'odio in rete. «Sono vittima ogni giorno di odio in rete», ci aveva raccontato La Torre in occasione del lancio della campagna Odiare Ti Costa. «E da 14 mesi assillata da uno stalker che mi minaccia di morte nei modi più ...

