Dracula | il teaser trailer italiano svela la data di uscita su Netflix

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 dicembre 2019)hato con unqual è ladiinternazionale di, la nuova miniserie originale dai creatori di Sherlock. Ildihato che la miniserieha unadi: il 4 gennaio 2020 arriverà in tutti i Paesi in cui il servizio streaming è presente la nuova produzione originale ad opera dei creatori di Sherlock., ideata da Steven Moffat e Mark Gatiss, sarà trasmessa nel Regno Unito in tre serate consecutive dalla BBC a partire dal 1° gennaio, e arriverà su, dunque, appena conclusa la messa in onda oltremanica. Il protagonista è l'attore Claes Bang nell'iconico ruolo di, ispirato ai romanzi di Bram Stoker. La miniserie inglese si aprirà ...

