J-Ax spiazzato dalla confessione di Arianna Cleri a All Together Now

(Di venerdì 13 dicembre 2019) AllNow,spiazza tutti: “Ero balbuziente” Anche in quest’ultima puntata andata in onda di AllNow di Michelle Hunziker ci sono stati tantissimi talenti tra i concorrenti. E uno di questi ha fatto molto discutere per la storia della sua vita. Chi? Lei si chiama, e durante la presentazione di rito alla giuria dei 100 di AllNow ha rivelato di aver avuto un grandissimo limite in passato: “Io dall’età di 7 anni circa ho balbettato molto…Ed è stato un limite per molto tempo…La musica è stata una sorta di via di fuga…L’anno scorso ho fatto anche un corso e in parte sono riuscita a risolvere il mio disagio…” Successivamentea AllNow ha cantato Adagio di Lara Fabian, stupendo davvero tutti. Difatti la giovane cantante ha tirato fuori una voce ...

