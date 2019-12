Gioielliere uccide due ladri: condanna a 13 anni di carcere (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Angelo Scarano Il Gioielliere sparò a due banditi che avevano assaltato il negozio e minacciato la moglie. L'ira di Salvini: "Questa è una vergogna" Il danno e pure la beffa: il Gioielliere di Nicolosi che aveva ucciso due ladri che avevano assaltato il suo negozio minacciando di uccidere la moglie, è stato condannato a 13 anni di carcere dalla Corte d'assise di Catania. Il 18 febbraio del 2008 Guido Gianni, 57 anni, per difendere sua moglie e la sua attività, ha impugnato l'arma e ha fatto fuoco uccidendo due banditi e ferendone un terzo. Ebbene adesso per quella serata drammatica di 11 anni fa, il Gioielliere ha subito una condanna a 13 anni. Il pm aveva chiesto una condanna a 17 anni mentre la difesa ha chiesto l'assoluzione per legittima difesa. I giudici oltre alla condanna hanno anche previsto un risarcimento alle parti civili, i familiari dei due ladri uccisi. Secondo ...

