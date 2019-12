Tramezzani si presenta e carica il Livorno | “Rialziamo la testa”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Paoloè il nuovo allenatore del. L’ufficialità è arrivata questo pomeriggio, insieme alle prime parole del neo tecnico amaranto, rilasciate ai canali ufficiali della società. “Mi ha colpito da subito il desiderio di portarmi a. Ci sono state delle problematiche dal punto di vista burocratico, ma la mia convinzione, fin dal primo momento, è stata quella di poter venire qui, allenare questa squadra e rapre questa città. Per me sono valori importanti e l’augurio è quello di riuscire a trascinare la gente dalla nostra parte. Aci sono stato da avversario e la forza è sempre stata la passione, il calore. Adesso dovremo essere noi bravi a trasmetterlo in campo, dando tutto quello che abbiamo e facendo si che la gente possa seguirci e starci vicino“, ha dichiarato ...

