LIVE Cremona-Virtus Bologna 26-14 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | gran primo quarto

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime-out chiesto dalla panchina di, poi ci saranno due liberi per laper fallo su Baldi Rossi. Vanoli ancora a secco nel secondo periodo. 26-17 Hunter realizza il libero aggiuntivo. 26-16 Teodosic alza unapalla per Hunter che schiaccia e subisce fallo. Palla persa dalla Segafredo in attacco che non riesce a sbloccarsi. Score dellada tre sale a 0/9. Inizia il secondo. 0/7 da tre per lache ha faticato in attacco, ottimo avvio biancazzurro con 5/5 dai liberi e 1/4 da tre per la squadra di Meo Sacchetti. 26-14 TRIPLA di De Vico che chiude ilperiodo sul massimo vantaggio cremonese. 23-14 due punti di Gaines con la difesa dimal schierata. 23-12 Happ ritrova un pallone ormai perso e si inventa uncanestro da sotto. Un minuto a fine, entrambe le squadre già in bonus. 21-12 ...

zazoomnews : LIVE Cremona-Virtus Bologna 11-10 Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: Cremona avanti a metà primo quarto -… - zazoomblog : LIVE Cremona-Virtus Bologna Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: inizia la partita! - #Cremona-Virtus #Bologna… - zazoomblog : LIVE Cremona-Virtus Bologna Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: la capolista ospite di Meo Sacchetti - #Cremona-V… -