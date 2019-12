Viva RaiPlay | dodicesima puntata | Vanessa Scalera e Achille Lauro ospiti di Fiorello

movieplayer

(Di venerdì 6 dicembre 2019)torna con ladiin compagnia di tanti, tra cui, stasera solo suintorno alle 20:30, dopo il TG1.torna con la suanaturalmente stasera su, intorno alle 20:30, guidato dal suo insostituibile conduttore,, che ieri sera ha potuto svelare in anteprima un importante dettaglio su Sanremo 2020, che non avrà un Dopo Festival ma un Altro Festival sì, condotto da Nicola Savino. Il primo conduttore piattaformista nella storia della TV italiana stasera è pronto al ritorno connon tutti musicali, come, l'attrice diventata in una manciata di settimane uno dei volti favoriti del pubblico RAI grazie alla fiction Imma Tataranni - Sostituto procuratore. Spazio poi ad, che ...

