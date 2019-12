Discoteca Corinaldo | chiesto il giudizio immediato per la banda dello spray Sei ragazzi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La Procura di Ancona ha depositato al giudice per le indagini preliminari la richiesta diper sei persone, arrestate il 2 agosto per la strage dellaLanterna azzurra di, in cui morirono cinque adolescenti e una giovane madre e circa 200 persone rimasero ferite. Si tratta della “”, giovani tra i 19 e i 22 anni, del Modenese, che in varie località italiane usavano lourticante in discoteche e locali per rubare catenine e monili. Quella sera il locale era tutto esaurito per il concerto con dj set del trapper Sfera Ebbasta, esibizione che poi non si è più tenuta. I giovani erano stati arrestati il 3 agosto e sono sono accusati di omicidio preterintenzionale e lesioni. “I concerti trap erano l’obiettivo principale del gruppo”, secondo gli inquirenti, perché “è più facile rubare aini”. Uno dei tanti colpi è ...

