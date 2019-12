Tardelli | “Conte una sicurezza | Sarri ha bisogno di più tempo”

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) E’ tornato a parlare Marco, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul campionato nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. In primo piano c’è l’Inter, neo capolista dopo il pareggio interno della Juventus contro il Sassuolo, e le polemiche nei confronti di Maurizio. La lunga intervista di MarcoSi è partiti, naturalmente, dal grande lavoro svolto sin qui da Antonio Conte sulla panchina dell’Inter: “Antonio è una garanzia, con qualche acquisto pesante potrebbe davvero lottare per lo scudetto“. Con l’ex C.t. della Nazionale in panchina, il club nerazzurro ha totalizzato 37 punti in questo primo scorcio di stagione con 12 vittorie, una sconfitta e un solo pareggio. A quota 36 punti c’è la Juventus che, con 11 successi e tre pareggi è al secondo posto in classifica.ha ...

SpazioInter : #Tardelli: '#Conte è una garanzia! Chi è il nuovo Tardelli? Vi dico...' - - FcInterNewsit : Tardelli: 'Conte una garanzia, a Sarri serve tempo. Mi piace Barella' - AttilaAzureRive : @bonnie379 @borghi_claudio Più che furioso, cog£ion€, in quanto Conte, a giugno, aveva illustrato già tutto in Parl… -