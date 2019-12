Bus urbano in fiamme | l’autista eroe salva tutti i passeggeri | momenti di terrore

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Bus Actv della linea 9 è andato a fuoco oggi pomeriggio, mercoledì 4 dicembre, mentre percorreva il tragitto da Marcon verso Mestre, in provincia di Venezia. Quando è scattato l’allarme il mezzo pubblico, alimentato a metano, era all’altezza di via Poianon, nella frazione di San Liberale di Marcon. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito,i viaggiatori sono scesi velocemente mentre l’autobus stava prendendo fuoco. Solo molta paura e preoccupazione, soprattutto per le bombole a gas che rischiavano di essere raggiunte dalle. L’autobus era all’altezza di via Poianon, a San Liberale, quando ha iniziato a vedersi del fumo.ha dato subito l’allarme, avvisando i pompieri dell’emergenza e chiedendo aidi scendere subito a terra.I vigili del fuoco arrivati da Mestre con cinque automezzi e sedici operatori ...

