Tragedia di Rigopiano | archiviate le accuse contro 22 indagati ...

Tragedia di Rigopiano - archiviate le accuse contro i 22 indagati. Il padre di una vittima : «Presi in giro dalla giustizia» : Il gip del tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha disposto l’archiviazione di 22 indagati nell’inchiesta madre sul disastro dell’Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), avvenuto il 18 gennaio 2017, quando una valanga travolse il resort provocando la morte di 29 persone. «Non si ritiene che gli elementi investigativi indicati negli atti di opposizione (in quanto irrilevanti) possano incidere sulle risultanze ...

