Oltre la soglia | le ultime due puntate in onda di domenica

(Di sabato 30 novembre 2019) L'anticipazione che TvBlog aveva pubblicato lunedì scorso ha trovato conferma nelle ore scorse: All Together Now, da mercoledì prossimo, 4 dicembre 2019, prenderà il posto dila, la fiction con Gabriella Pession che ha faticato non poco negli ascolti di queste settimane.Canale 5, però, non ha sospeso la fiction. Possiamo infatti confermare quanto pubblicato da Gossip e Tv, ovvero che ne ha semplicemente cambiato giorno di programmazione: d'altra parte, adlarestano ancora dueda mandare in, e sospenderla in attesa di trovarsi fuori garanzia o in periodo con meno concorrenza sembra inutile. Da qui, la decisione di mandare ingli ultimi due episodi di, l'8 ed il 15 dicembre, sempre in prima serata.la, ledueindipubblicato su TVBlog.it 30 novembre 2019 14:45.

