Prende a pugni netturbino | il nigeriano finisce in psichiatria

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 29 novembre 2019) Federico Garau Nessuna ragione alla base della violenza. La vittima, un operatore ecologico, è stato aggredito mentre si trovava al lavoro: dopo averlo raggiunto, il 45ennegli ha scagliato un pugno in pieno volto Violento episodio di aggressione avvenuto per strada a Porto Recanati, in provincia di Macerata, dove un cittadino straniero, in evidente stato di alterazione psico-fisica ha aggredito senza alcuna ragione un operatore ecologico, mandandolo in ospedale. I fatti, secondo quanto riferito dalla stampa locale, si sono verificati durante le prime ore di mercoledì 27 novembre, quando la vittima si trovava già in servizio. Impegnato nelle quotidiane pulizie della strada, l'operatore è stato raggiunto dal violento extracomunitario, che si è improvvisamente scagliato contro di lui. È la stessa vittima, un dipendente Cosmari (Consorzio obbligatorio smaltimento ...

