Istat:lieve ripresa inflazione novembre

l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) al lordo dei tabacchi risulta fermo su base mensile e in aumento dello 0,4% su base annua, dal +0,2% di ottobre. Lo comunica l'.L'acquisita per il 2019 è +0,6% per l'indice generale,la metà rispetto al dato del 2018. I prezzi del carrello della spesa segnano +1,1% annuo da +0,5% di ottobre, superando il punto percentuale per la prima volta da marzo 2019. I prezzi dei beni ad alta frequenza d'acquisto registrano +0,7% da +0,4% di ottobre.(Di venerdì 29 novembre 2019)