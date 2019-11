Selvaggia Roma attacca Francesco e Antonella | ' Non ricordo il numero del manicomio'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 26 novembre 2019) Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia senza fine che vede protagonistiChiofalo eFiordelisi: dopo il riavvicinamento della coppia, avvenuta quasi in diretta sui social con tanto di lacrime del personal trainer, è arrivato il commento pungente e sarcastico di, ex di 'Lenticchio'. La ragazza ha commentato negativamente il ritorno di fiamma, tanto da parlare addirittura di ''. Il commento sarcastico diEra inevitabile che il popolo del web non interpellassecirca la pace ritrovata tra. Tenendo fede al suo carattere, lanon le ha certo mandate dire, anzi è stata piuttosto pungente e certamente il suo commento troverà presto la replica della coppia. 'Nonildelche sta a viale...', ha rispostoalle domande dei suoi fan. 'Ma che devo dire, oggi è stata una ...

trash_italiano : Selvaggia Roma prende gli integratori per risvegliare il metabolismo perché “ha la pancia come i bambini africani”. - saintburro : RT @trash_italiano: Selvaggia Roma prende gli integratori per risvegliare il metabolismo perché “ha la pancia come i bambini africani”. htt… - psycholowgical : RT @trash_italiano: Selvaggia Roma prende gli integratori per risvegliare il metabolismo perché “ha la pancia come i bambini africani”. htt… -