È il Paese delle frane

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 24 novembre 2019) “Viviamo in un quadro di rischio totale. Siamo ilcon piùe più piogge in Ue. Siamo i più fragili e i più esposti d’Europa, anche per colpa di uno sviluppo urbanistico scellerato che ha innescato nel territorio migliaia di trappole. E la politica che fa? Parla di sicurezza solo agitando la fantasmagorica minaccia dei migranti. La mappatura della pericolosità dao alluvioni è drammatica. Liguria e Calabria sono le Regioni più fragili, ma Roma è la Capitale del rischio idrogeologico”. Erasmo D’Angelis era coordinatore di Italia Sicura, la struttura di missione voluta nel 2014 dal governo Renzi e spazzata via all’inizio dell’Era Conte. Oggi è a capo dell’Autorità di Bacino dell’Italia centrale, da dove monitora con preoccupazione le condizioni di un ...

