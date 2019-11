Usa | Melanie Coleman muore a 20 anni per una caduta dalle parallele in allenamento

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 15 novembre 2019), una ginnasta di 20dell'Università dello Stato del Connecticut meridionale, ha perso tragicamente la vita in seguito ad unaccidentale durante il suoin palestra. La morte della giovanissima atleta ha lasciato nello sconforto più totale il suo allenatore, i suoi familiari, i suoi allievi, e tutto il mondo sportivo statunitense. La giovane promessa dell'atletica ha perso la presaasimmetriche, mentre si stava allenando nel pomeriggio di venerdì scorso, procurandosi una seria frattura della colonna vertebrale; immediatamente soccorsa e ricoverata, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Dopo due giorni di coma, infatti, la ragazza si è spenta la domenica seguente. In questo tipo di discipline sportive si verificano difficilmente incidenti dall'epilogo così fatale, tanto che in tutta la storia recente si riferiscono solo ...