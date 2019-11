Elite | Dangerous | i giocatori competono per decidere il destino della Nave Generazionale

In Elite : Dangerous un giocatore ha scoperto un'antica navicella spaziale con delle persone a bordo : L'MMO spaziale Elite : Dangerous riceverà in futuro un corposo aggiornamento, ma Frontier Developments nell'attesa ha deciso di offrire una storia molto interessante per i suoi giocatori.Tutto ha inizio con una registrazione di uno dei personaggi del gioco: la società Rockforth Corporation, attraverso un comunicato, si scusa per aver avuto un ruolo nel diffondere un agente patogeno che ha causato il caos nello spazio. Verso la fine della ...

No Man’s Sky ed Elite Dangerous : esplorare lo spazio in Vr non è mai stato così bello : “No Man’s Sky” (immagine: Hello Games) Come per i grandi giocatori di carte, l’inizio di una partita dice tutto. E l’inizio di No Man’s Sky è un viaggio di quelli che letteralmente, anzi in maniera fisica, vi fanno sentire come se steste attraversando il cosmo a una velocità smodata, fra galassie, stelle e pianeti che sfilano tutt’attorno. Soprattutto se, la partita, la cominciate con un visore Vr sugli occhi, cosa che solo il ...