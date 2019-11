Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Circa un terzo deiin plastica rinvenuti sulleè rappresentato da attrezzi provenienti da attività di, persi o abbandonati: oltretonnellaterecuperate soltanto lungo le coste. E in Italia non va meglio: negli ultimi sei anni Legambiente ha monitorato nel corso dell’indagine Beacholtre 10mila retine per la coltivazione dei mitili, una media di 31 pezzi100 metri di arenile, con punte di presenza in alcunedi oltre il 70% deicomplessivi.Numeri, dati e analisi che sono stati al centro del convegnoe Blue Economy, impatti e soluzioni dal mondo dellae dell’che si è svolto questa mattina nell’ambito della 23a edizione di Ecomondo, in corso alla Fiera di Rimini. Un momento di discussione, con l’obiettivo di ...

petitmad : RT @Novamont: #Ecomondo2019 ?? Al via l'evento di @Legambiente “Marine litter e blue economy, impatti e soluzioni dal mondo della pesca e de… - Vivodisogniebas : RT @Adnkronos: Marine Litter, su spiagge europee 11mila t di rifiuti ogni anno da pesca e acquacoltura - PlasticBusters : RT @Legambiente: #Marinelitter, si stimano 400t/anno di retine per la mitilicoltura utilizzate. Noi abbiamo monitorato che ne finiscono spi… -